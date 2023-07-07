Зеленский обсудит с Эрдоганом зерновую сделку и обмен пленными

Ранее стало известно, что в пятницу украинский политик посетит Турцию с рабочим визитом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Переговоры глав двух государств пройдут в Стамбуле, по итогам встречи планируется пресс-конференция.

По словам Зеленского, президенты обсудят «несколько вопросов».

«Зерновая инициатива - очень важный вопрос поддержки Украины в НАТО. Обмен пленными. Много вещей, о которых мы будем говорить, и верю, что будем иметь договоренности с президентом Турции», – указал лидер Украины.

