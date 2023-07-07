Зеленский обсудит с Эрдоганом зерновую сделку и обмен пленными
Президент Украины Владимир Зеленский намерен на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудить зерновую сделку, обмен пленными и поддержку Киева в членстве в НАТО. Об этом сообщили в офисе Зеленского.
Ранее стало известно, что в пятницу украинский политик посетит Турцию с рабочим визитом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Переговоры глав двух государств пройдут в Стамбуле, по итогам встречи планируется пресс-конференция.
По словам Зеленского, президенты обсудят «несколько вопросов».
«Зерновая инициатива - очень важный вопрос поддержки Украины в НАТО. Обмен пленными. Много вещей, о которых мы будем говорить, и верю, что будем иметь договоренности с президентом Турции», – указал лидер Украины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru