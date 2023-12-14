Зеленский неожиданно прибыл в Германию
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Германию. Во Франкфурте в связи с этим усилены меры безопасности и перекрыты некоторые дороги, сообщила немецкая полиция.
После приземления в аэропорту Франкфурта-на-Майне украинский лидер направился в Висбаден. По данным прессы, Зеленский также посетит военную базу США близ Висбадена.
Ранее во время видеовыступления перед лидерами стран Евросоюза Зеленский заявил, что саммит Евросоюза в Брюсселе может плохо закончиться для Киева. Итоги встречи, по его словам, могут вызвать удовлетворенную улыбку в Москве. Президент напомнил, что Киев выполнил все требования ЕС для вступления в объединение. Однако никакого решения до саммита так и не было принято.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru