Зеленский назвал условия завершения конфликта на Украине

Выступая на Генеральной ассамблее ООН он заявил, что в первую очередь требуется полностью вывести российские войска и военные формирования с территории Украины в границах 1991 года, в том числе Черноморский флот РФ.

Второй пункт плана подразумевает полный возврат Украине контроля над всей госграницей, а также исключительной экономической зоной в Керченском проливе, в Чёрном и Азовском морях.

«Только выполнение этих двух пунктов будет иметь результатом честное, надёжное и полное прекращение боевых действий», - подчеркнул Зеленский.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не рассматривает никаких мирных предложений по конфликту на Украине, кроме «плана Зеленского», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

