Зеленский: Конфликт Украины с Россией не закончится быстро

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что многие воспринимают российско-украинский конфликт, как кино, сообщает РИА Новости.

В офисе Зеленского засомневались в способности Украины выстоять против РФ

На встрече с руководством американского телеканала Fox News он указал, что эти люди ждут, что «картинка перед глазами будет всегда меняться, каждый день будут какие-то сюрпризы».

«Для нас это не кино... И завершится все не так быстро, как нам хотелось бы», - отметил украинский лидер.

Ранее Зеленский признал, что недостаток снарядов для ВСУ на фоне смещения внимания мирового сообщества может привести к отступлению Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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