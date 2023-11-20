Зеленский: Конфликт Украины с Россией не закончится быстро

На встрече с руководством американского телеканала Fox News он указал, что эти люди ждут, что «картинка перед глазами будет всегда меняться, каждый день будут какие-то сюрпризы».

«Для нас это не кино... И завершится все не так быстро, как нам хотелось бы», - отметил украинский лидер.

Ранее Зеленский признал, что недостаток снарядов для ВСУ на фоне смещения внимания мирового сообщества может привести к отступлению Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

