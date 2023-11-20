Зеленский: Конфликт Украины с Россией не закончится быстро
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что многие воспринимают российско-украинский конфликт, как кино, сообщает РИА Новости.
На встрече с руководством американского телеканала Fox News он указал, что эти люди ждут, что «картинка перед глазами будет всегда меняться, каждый день будут какие-то сюрпризы».
«Для нас это не кино... И завершится все не так быстро, как нам хотелось бы», - отметил украинский лидер.
Ранее Зеленский признал, что недостаток снарядов для ВСУ на фоне смещения внимания мирового сообщества может привести к отступлению Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru