Зеленский исключил завершение конфликта путем передачи территорий
Конфликт на Украине не будет завершен путем передачи части территорий. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью телекомпании СBS.
«Нет. Это наша территория», — указал политик, отвечая на вопрос о готовности отказаться от части земель ради мира.
Также Зеленский заявил, что контрнаступление украинской армии продолжится после окончания благоприятных погодных условий, пишет RT. Как отметил президент, ВСУ нужно «двигаться вперед».
«Забудьте о погоде и тому подобном», — добавил политик.
Ранее Верховная рада приняла постановление, исключающее возможность любых территориальных уступок ради прекращения конфликта, напоминает телеканал «360».
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