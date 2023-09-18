Зеленский исключил завершение конфликта путем передачи территорий

Конфликт на Украине не будет завершен путем передачи части территорий. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью телекомпании СBS.

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«Нет. Это наша территория», — указал политик, отвечая на вопрос о готовности отказаться от части земель ради мира.

Также Зеленский заявил, что контрнаступление украинской армии продолжится после окончания благоприятных погодных условий, пишет RT. Как отметил президент, ВСУ нужно «двигаться вперед».

«Забудьте о погоде и тому подобном», — добавил политик.

Ранее Верховная рада приняла постановление, исключающее возможность любых территориальных уступок ради прекращения конфликта, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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