Зеленский исключил завершение конфликта путем передачи территорий

«Нет. Это наша территория», — указал политик, отвечая на вопрос о готовности отказаться от части земель ради мира.

Также Зеленский заявил, что контрнаступление украинской армии продолжится после окончания благоприятных погодных условий, пишет RT. Как отметил президент, ВСУ нужно «двигаться вперед».

«Забудьте о погоде и тому подобном», — добавил политик.

Ранее Верховная рада приняла постановление, исключающее возможность любых территориальных уступок ради прекращения конфликта, напоминает телеканал «360».

