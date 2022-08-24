Зеленский и Байден проведут переговоры 25 августа
Президент США Джо Байден позвонит своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому 25 августа, чтобы проинформировать о военной помощи. Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, передает ТАСС.
По словам Кирби, США уже выделили Украине военной помощи на 13,5 млрд долларов.
Ранее во вторник Байден официально объявил о выделении Украине крупнейшего пакета военной помощи в 2,98 миллиарда долларов. Как отмечает агентство Associated Press, новое выделение средств Киеву нацелено на долгосрочную перспективу и будет включать подготовку украинских войск и их вооружение.
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