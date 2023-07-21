Зеленский анонсировал переговоры с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом он рассказал в вечернем обращении, опубликованном в Telegram.

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По словам украинского лидера, переговоры запланированы на вечер пятницы. Стороны обсудят продовольственную безопасность.

«Черноморский регион, продовольственная безопасность, другие важные темы», - озвучил Зеленский подробности предстоящих переговоров.

Эрдоган ранее пообещал обсудить зерновую сделку с президентом России Владимиром Путиным.

РФ 17 июля уведомила ООН, Турцию и Украину о выходе из зерновой сделки. Путин неоднократно отмечал, что большую часть украинского зерна вывезли в западные страны, а поставки нуждающимся в Африке не были реализованы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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