Зеленский анонсировал переговоры с Эрдоганом
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом он рассказал в вечернем обращении, опубликованном в Telegram.
По словам украинского лидера, переговоры запланированы на вечер пятницы. Стороны обсудят продовольственную безопасность.
«Черноморский регион, продовольственная безопасность, другие важные темы», - озвучил Зеленский подробности предстоящих переговоров.
Эрдоган ранее пообещал обсудить зерновую сделку с президентом России Владимиром Путиным.
РФ 17 июля уведомила ООН, Турцию и Украину о выходе из зерновой сделки. Путин неоднократно отмечал, что большую часть украинского зерна вывезли в западные страны, а поставки нуждающимся в Африке не были реализованы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru