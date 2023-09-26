Заседание глав Минобороны стран НАТО пройдет 11-12 октября

Заседание министров обороны стран Североантлантического альянса пройдет в Брюсселе 11-12 октября, сообщила пресс-служба НАТО.

Отмечается, что генсек Йенс Столтенберг будет председательствовать на заседании.

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Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале заявил, что НАТО превратился «в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, хотя и большего размера». Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале заявил, что НАТО превратился «в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, хотя и большего размера».

«Мы готовы, хотя результат будет достигнут с гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945-м», - написал он, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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