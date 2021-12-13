Защита Рашкина обжалует решения суда

Защита депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина намерена обжаловать решения суда, наложенные на политика. Об этом сообщает РИА Новости.

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В понедельник суд запретил Рашкину посещать охотничьи угодья, выходить из дома в ночное время, а также пользоваться интернетом. Срок действия решения суда до 13 февраля следующего года.

Адвокат Рашкина Константин Лазарев назвал решения суда безосновательными. Он добавил, что его подзащитный по-прежнему не признает вину.

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин был задержан в ночь на 29 октября в лесу в Саратовской области по обвинению в убийстве лося. Против Рашкина возбудили уголовное дело о «Незаконной охоте». 25 ноября его лишили депутатской неприкосновенности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудВалерий Рашкин
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