Защита Рашкина обжалует решения суда

В понедельник суд запретил Рашкину посещать охотничьи угодья, выходить из дома в ночное время, а также пользоваться интернетом. Срок действия решения суда до 13 февраля следующего года.

Адвокат Рашкина Константин Лазарев назвал решения суда безосновательными. Он добавил, что его подзащитный по-прежнему не признает вину.

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин был задержан в ночь на 29 октября в лесу в Саратовской области по обвинению в убийстве лося. Против Рашкина возбудили уголовное дело о «Незаконной охоте». 25 ноября его лишили депутатской неприкосновенности.

