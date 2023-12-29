Заработал предвыборный сайт Путина
Запущен сайт действующего главы государства Владимира Путина в качестве кандидата в президенты России. Как информирует избирательный штаб, ресурс доступен по адресу https://putin2024.ru/.
На сайте, в частности, можно ознакомиться с ходом кампании, биографией кандидата. Там же опубликованы данные о доверенных лицах, контакты предвыборного штаба, а также адреса штабов в субъектах федерации.
Предполагается, что на сайте будут размещаться видеоматериалы об основных событиях в рамках предвыборной кампании. Среди прочего, имеется раздел о важных достижениях России за последние годы.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», выборы президента РФ будут проходить впервые в течении трёх дней с 15 по 17 марта 2024 года. Часть регионов смогут проголосовать дистанционно. Владимир Путин баллотируется как самовыдвиженец.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru