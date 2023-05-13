Запад боится Китая. США и ЕС опасаются потерять влияние из-за амбиций Пекина

Газета отмечает, что накануне на встрече глав МИД ЕС в Стокгольме обсуждались две главные темы: агрессия против Украины и отношения между Брюсселем и Пекином. Так, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости подумать над «перекалибровкой отношений» с Китаем. По словам дипломата, КНР хочет построить новый мировой порядок с собой в центре.

Публицист-китаевед, автор книги «Китайская власть» Николай Вавилов отметил, что Си Цзиньпин готовится к большому противостоянию с США, в котором Москва играет роль ведущего союзника и надежного тыла.

«У России и Китая в период формирования «большой двойки», которая станет комбинированным центром притяжения многополярного мира, много военных задач: украинская и тайваньская, формирование механизмов союзнического взаимодействия в рамках ОДКБ+, поиск новых форматов глобального управления и роли армий в ней», - приводит его слова RT.