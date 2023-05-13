Запад боится Китая. США и ЕС опасаются потерять влияние из-за амбиций Пекина

На Западе в ужасе от роста влияния Китая и думают, как его ограничить, чтобы сохранить мировую монополию. Востоковеды в России оценивают партнерство с КНР с точки зрения формирования центра многополярного мира.

США и Евросоюз решили пересмотреть свои отношения с Китаем на фоне миротворческих усилий КНР. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Газета отмечает, что накануне на встрече глав МИД ЕС в Стокгольме обсуждались две главные темы: агрессия против Украины и отношения между Брюсселем и Пекином. Так, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости подумать над «перекалибровкой отношений» с Китаем. По словам дипломата, КНР хочет построить новый мировой порядок с собой в центре.

Публицист-китаевед, автор книги «Китайская власть» Николай Вавилов отметил, что Си Цзиньпин готовится к большому противостоянию с США, в котором Москва играет роль ведущего союзника и надежного тыла.

«У России и Китая в период формирования «большой двойки», которая станет комбинированным центром притяжения многополярного мира, много военных задач: украинская и тайваньская, формирование механизмов союзнического взаимодействия в рамках ОДКБ+, поиск новых форматов глобального управления и роли армий в ней», - приводит его слова RT.

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Российский китаевед, переводчик основополагающих китайских текстов, писатель Бронислав Виногродский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил опасения Запад на фоне сближения Москвы и Пекина.

«Запад не приемлет независимости. Сейчас происходит реальный крах колониального режима, эта эпоха заканчивается только сейчас. Конечно, происходит соединение двух невероятных гигантов, России и Китая. Запад истерит. Бог в помощь, ветер в руки, фэншуй в спину», - отметил он.

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Отношения России и Китая нельзя назвать равноправными, несмотря на расширение торговли между странами, заявил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«К большому сожалению, отношения России и Китая нельзя назвать равноправными. Да, экспорт и импорт между двумя странами выросли за последние годы. Россия дешево продает не готовую продукцию, а сырье. По-настоящему равноправными отношения будут тогда, когда Россия будет не только экспортировать газ», - рассказал он.

В Пекине не довольны намерением Евросоюза ввести санкции в отношении китайских компаний, якобы помогающих РФ. Но варианты поддержки России есть и в обход западным рестрикциям, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН»



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ФОТО: РИА Новости
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