Зампред ГД объяснил, чем США выгоден подрыв веток «Северных потоков»
Заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол объяснил, что Америка не хочет видеть в Европе самостоятельный субъект.
США были заинтересованы в подрыве «Северных потоков», заявил заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол в пресс-центре НСН.
«В подобных случаях надо искать экономические интересы, в этом отношении я убежден в том, что это США. Здесь выигрыш в том, что США будут поставлять сжиженный газ в Европу, в разы увеличиваются объемы поставок. Дешевый российский газ являлся основой развития экономической инфраструктуры Европы, сырьем для промышленного развития. Американцы заинтересованы в том, чтобы Европа потеряла себя как отдельный субъект», - отметил он.
26 сентября в «Северных потоках» резко упало давление, из-за чего произошли утечки газа. Европейские страны и Россия сразу заявили о саботаже. 6 октября Шведские спецслужбы завершили проверку в зоне инцидентов с газопроводами "Северный поток" и "Северный поток 2" и получили дополнительные подтверждения в пользу версии о диверсиях на объектах. Специалисты установили, что на обоих газопроводах в шведской исключительной экономической зоне произошли взрывы, которые нанесли серьезный ущерб газопроводам.
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