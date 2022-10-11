Зампред ГД объяснил, чем США выгоден подрыв веток «Северных потоков»

США были заинтересованы в подрыве «Северных потоков», заявил заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол в пресс-центре НСН.

«В подобных случаях надо искать экономические интересы, в этом отношении я убежден в том, что это США. Здесь выигрыш в том, что США будут поставлять сжиженный газ в Европу, в разы увеличиваются объемы поставок. Дешевый российский газ являлся основой развития экономической инфраструктуры Европы, сырьем для промышленного развития. Американцы заинтересованы в том, чтобы Европа потеряла себя как отдельный субъект», - отметил он.

26 сентября в «Северных потоках» резко упало давление, из-за чего произошли утечки газа. Европейские страны и Россия сразу заявили о саботаже. 6 октября Шведские спецслужбы завершили проверку в зоне инцидентов с газопроводами "Северный поток" и "Северный поток 2" и получили дополнительные подтверждения в пользу версии о диверсиях на объектах. Специалисты установили, что на обоих газопроводах в шведской исключительной экономической зоне произошли взрывы, которые нанесли серьезный ущерб газопроводам.

