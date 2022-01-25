Зампостпред РФ при ООН: Запад потакает украинским провокациям

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин считает, что страны Запада потакают провокациям Украины, передает ТАСС.

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Кузьмин отметил, что страны НАТО поставляют на Украину оружие и военных советников вместо того, чтобы призывать их к выполнению минских договоренностей. По его словам, это приведет лишь к тому, что люди продолжат гибнуть на Украине.

Также он добавил, что Запад раскручивает надуманную угрозу вероятного вторжения России на Украину.

Информация о якобы готовящемся нападении РФ на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил о наращивании Россией войск у украинских границ.

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Фото: facebook.com
ТЕГИ:ЗападУкраина
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