Зампостпред РФ при ООН: Запад потакает украинским провокациям
Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин считает, что страны Запада потакают провокациям Украины, передает ТАСС.
Кузьмин отметил, что страны НАТО поставляют на Украину оружие и военных советников вместо того, чтобы призывать их к выполнению минских договоренностей. По его словам, это приведет лишь к тому, что люди продолжат гибнуть на Украине.
Также он добавил, что Запад раскручивает надуманную угрозу вероятного вторжения России на Украину.
Информация о якобы готовящемся нападении РФ на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил о наращивании Россией войск у украинских границ.
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