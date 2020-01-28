Замглавы МИД России прокомментировал «сделку века»

По мнению Богданова, так называемая "сделка века" должна стать результатом открытых дипломатических переговоров всех сторон конфликта, и в МИД РФ не могут оценить, насколько предложенный президентом США Трампом план является компромиссным и приемлемым вариантом развития событий для обоих участников.

Как считает дипломат, в настоящий момент необходимо дождаться реакции обеих сторон, так как без учета прямых мнений Израиля и Палестина предложение США оценивать невозможно.

Ранее стало известно, что в Палестине проходят протесты против плана президента США Дональда Трампа по урегулированию арабо-израильского конфликта.