Замглавы МИД России прокомментировал «сделку века»
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов заявил, что не уверен в том, что план по урегулированию конфликта Израиля и Палестины является компромиссом для сторон. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению Богданова, так называемая "сделка века" должна стать результатом открытых дипломатических переговоров всех сторон конфликта, и в МИД РФ не могут оценить, насколько предложенный президентом США Трампом план является компромиссным и приемлемым вариантом развития событий для обоих участников.
Как считает дипломат, в настоящий момент необходимо дождаться реакции обеих сторон, так как без учета прямых мнений Израиля и Палестина предложение США оценивать невозможно.
Ранее стало известно, что в Палестине проходят протесты против плана президента США Дональда Трампа по урегулированию арабо-израильского конфликта.
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