Замглавы МИД России обвинил Украину в совершении военных преступлений
Украина использует преступные методы ведения боевых действий. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.
«Термин "террористические методы" действительно используется нами для описания манеры ведения украинской стороной военных действий», — цитирует замминистра РИА Новости.
Сыромолотов указал, что украинская сторона использует мирных жителей в качестве живого щита, неизбирательно применяет огонь, практикует пытки пленных, отмечает РЕН ТВ. Кроме того, спецслужбы Украины устраивают покушения на чиновников в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Сыромолотов подчеркнул, что все это — военные преступления. При этом действия киевского режима не имеют отношения к терроризму как общеуголовному преступлению, пишет РИА ФАН.
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