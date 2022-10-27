Замглавы МИД России обвинил Украину в совершении военных преступлений

«Термин "террористические методы" действительно используется нами для описания манеры ведения украинской стороной военных действий», — цитирует замминистра РИА Новости.

Сыромолотов указал, что украинская сторона использует мирных жителей в качестве живого щита, неизбирательно применяет огонь, практикует пытки пленных, отмечает РЕН ТВ. Кроме того, спецслужбы Украины устраивают покушения на чиновников в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Сыромолотов подчеркнул, что все это — военные преступления. При этом действия киевского режима не имеют отношения к терроризму как общеуголовному преступлению, пишет РИА ФАН.

