Замглавы МИД России обвинил Украину в совершении военных преступлений

Украина использует преступные методы ведения боевых действий. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

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«Термин "террористические методы" действительно используется нами для описания манеры ведения украинской стороной военных действий», — цитирует замминистра РИА Новости.

Сыромолотов указал, что украинская сторона использует мирных жителей в качестве живого щита, неизбирательно применяет огонь, практикует пытки пленных, отмечает РЕН ТВ. Кроме того, спецслужбы Украины устраивают покушения на чиновников в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Сыромолотов подчеркнул, что все это — военные преступления. При этом действия киевского режима не имеют отношения к терроризму как общеуголовному преступлению, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
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