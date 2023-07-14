Замглавы МИД провел с турецкой стороной переговоры по зерновой сделке
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провел телефонные переговоры с коллегой из Турции Бураком Акчапаром и генсекретарем Конференции ООН по торговле и развитию Ребеккой Гринспан, сообщает «РЕН ТВ».
Стороны обсудили зерновую сделку, а именно — вопросы выполнения заключенных в Стамбуле 22 июля 2022 года «пакетных» соглашений по реализации договоренностей.
Особое внимание было уделено вывозу украинского продовольствия.
Ранее Эрдоган понадеялся на переговоры с Путиным до завершения зерновой сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru