Замглавы МИД провел с турецкой стороной переговоры по зерновой сделке

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провел телефонные переговоры с коллегой из Турции Бураком Акчапаром и генсекретарем Конференции ООН по торговле и развитию Ребеккой Гринспан, сообщает «РЕН ТВ».

Стороны обсудили зерновую сделку, а именно — вопросы выполнения заключенных в Стамбуле 22 июля 2022 года «пакетных» соглашений по реализации договоренностей.

Особое внимание было уделено вывозу украинского продовольствия.

Ранее Эрдоган понадеялся на переговоры с Путиным до завершения зерновой сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

