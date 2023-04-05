Замглавы МИД Конуспаев: Действие Римского статута МУС не распространяется на Казахстан
Казахстан не подписывал Римский статут Международного уголовного суда (МУС), действие этого документа на страну не распространяется. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что Казахстан не видит препятствий для организаций визитов руководства России.
Ранее член комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в интервью с RT прокомментировала заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина о подготовке профильными комитетами поправок о запрете в России деятельности МУС. Она отметила, что полностью поддерживает такое решение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru