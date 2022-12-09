Замглавы генсека ООН посетит Херсон и Николаев на следующей неделе

Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс на следующей неделе посетит Николаев и Херсон. Об этом сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Песков заявил, что Путин посетит Донбасс, «когда придет время»

«Он встретится с представителями властей, сотрудниками гуманитарных организаций и жителями», - приводит ТАСС его слова.

Дюжаррик отметил, что Гриффитс также оценит гуманитарную ситуацию в связи с «повреждением инфраструктуры» и наступлением зимы.

Ранее портал Newsweek со ссылкой на представителя организации Mercy Corps Майкла Янга сообщил, что половина энергетической инфраструктуры Украины повреждена и может выйти из строя к концу года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаООН
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры