Замглавы генсека ООН посетит Херсон и Николаев на следующей неделе
Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс на следующей неделе посетит Николаев и Херсон. Об этом сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
«Он встретится с представителями властей, сотрудниками гуманитарных организаций и жителями», - приводит ТАСС его слова.
Дюжаррик отметил, что Гриффитс также оценит гуманитарную ситуацию в связи с «повреждением инфраструктуры» и наступлением зимы.
Ранее портал Newsweek со ссылкой на представителя организации Mercy Corps Майкла Янга сообщил, что половина энергетической инфраструктуры Украины повреждена и может выйти из строя к концу года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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