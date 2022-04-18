Законодатели США посетят Германию, Индию, Непал и ОАЭ в поддержку Украины

Четыре сенатора и один член палаты представителей США от Демократической партии посетят Польшу, Индию, Германию, Непал и Объединенные Арабские Эмираты, чтобы получить поддержку в отношении Украины. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на заявление политиков.

«У этой сильной делегации Конгресса будет возможность встретиться с военным руководством и войсками США в Польше, чтобы узнать, как США могут продолжать поддерживать Украину и наших союзников по НАТО», - указано в тексте документа.

Еще одной целью демократов будет улучшение международных связей США «в этот период повышенной глобальной напряженности». При этом еще на прошлой неделе сенатор Стив Дэйнс и член палаты представителей Виктория Шпартц приехали в Киев. Это стало первым визитом американских представителей после начала военной спецоперации РФ на Украине.

Ранее президент США Джо Байден заявил о готовности встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

