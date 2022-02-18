Захарова: Заявления США по Украине говорят о провале их спецслужб

Заявления из Соединенных штатов по ситуации вокруг Украины со ссылками на разведданные говорят о провале спецслужб США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Важный вопрос: какая из этих структур поставила в Белый дом фальшивку?» - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США инсценировали эвакуацию дипломатов и олигархов из Украины, чтобы в мире поверили, что Путин нападет на нее.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФСШАРоссия
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