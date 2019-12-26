Захарова заявила об упущенном ЕС шансе поладить с Россией
Продлив антироссийские санкции еще на полгода, Евросоюз снова упустил возможность нормализовать отношения с крупнейшим соседом на континенте, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 26 декабря.
По словам Захаровой, в Москве разочарованы такой инерционной политикой ЕС.
«Сегодня более чем очевидно, что инструментарий односторонних санкций просто не работает», - цитирует представителя МИД агентство ТАСС.
Захарова также напомнила о потерях самих европейских стран от введенных санкций против РФ. В МИД говорят, что они исчисляются сотнями миллиардов евро.
19 декабря Совет ЕС решил продлить еще на полгода экономические санкции в отношении России, действие которых истекает в конце января 2020 года. Впервые они были введены в 2014 году в связи с событиями на Украине, и с тех пор неоднократно продлевались.
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