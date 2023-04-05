Захарова заявила об угрозе вооруженного конфликта между палестинцами и израильтянами
Москва обеспокоена витком эскалации между палестинцами и израильтянами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, ситуация может перерасти в полномасштабное вооруженное противостояние.
«Дополнительную напряженность ситуации придает совпадение дат религиозных праздников христиан, мусульман и иудеев», - написала она в Telegram-канале ведомства.
Накануне сектор Газа выпустил несколько ракет по Израилю. После этого израильские ВВС нанесли удары по сектору Газа. Также израильские силовики провели массовые задержания в молельном зале мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы заявили, что против них были применены светошумовые гранаты, отравляющий газ и резиновые пули.
Переговоры Тель-Авива и Тегерана могут сорвать крупные теракты или массированные ракетные обстрелы Израиля, заявил на этом фоне Telegram-каналу «Радиоточка НСН» израильский политолог Саймон Ципис.
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