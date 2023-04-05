Захарова заявила об угрозе вооруженного конфликта между палестинцами и израильтянами

Накануне сектор Газа выпустил несколько ракет по Израилю. После этого израильские ВВС нанесли удары по сектору Газа. Также израильские силовики провели массовые задержания в молельном зале мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы заявили, что против них были применены светошумовые гранаты, отравляющий газ и резиновые пули.

Переговоры Тель-Авива и Тегерана могут сорвать крупные теракты или массированные ракетные обстрелы Израиля, заявил на этом фоне Telegram-каналу «Радиоточка НСН» израильский политолог Саймон Ципис.

