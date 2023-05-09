Захарова заявила, что украинские власти вовлекают общество в террористическую деятельность

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале заявили, что «киевский режим» начал вовлекать всё общество в террористическую деятельность.

Комментируя опрос украинского госагентства УНИАН на тему следующих, после Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и Захара Прилепина, жертв террактов, она напомнила, что «розыскные списки» врагов для ликвидации, в которые включали деятелей искусств, культуры и политики, составляли и в Третьем рейхе.

«У террористического киевского режима и СМИ должны быть ему под стать – человеконенавистнические. В списке на казнь Владимир Соловьёв, Маргарита Симоньян, Антон Красовский, Дмитрий Киселёв, Сергей Мардан и Семён Пегов. Такой вот кровавый аттракцион. Буднично, по-киевски», - написала она.

Захарова отметила, что в опросе приняли участие «уже без малого 50 тысяч человек», однако «никто из западных покровителей киевского вертепа» не возмутился, нет комментариев и от профильных международных структур.

По её мнению, это говорит о том, что «очередному американскому сукину сыну всё сойдёт с рук», в том числе, «прямое подстрекательство к совершению терактов».

