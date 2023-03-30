Захарова заявила, что присоединение Армении к МУС урегулируют в союзническом ключе

Она отказалась раскрывать детали этих контактов, но заверила, что сложившаяся ситуация будет урегулирована.

«Конечно, предполагаем, что этот сюжет будет урегулирован в союзническом и взаимоприемлемом ключе», - заключила Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские и армянские власти ещё не обсуждали признание Конституционным судом Армении юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), сообщает «Свободная пресса».

