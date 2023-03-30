Захарова заявила, что присоединение Армении к МУС урегулируют в союзническом ключе
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возможное присоединение Армении к Международному уголовному суду (МУС) обсуждается на высоком уровне как в Москве, так и в Ереване, сообщает РИА Новости.
Она отказалась раскрывать детали этих контактов, но заверила, что сложившаяся ситуация будет урегулирована.
«Конечно, предполагаем, что этот сюжет будет урегулирован в союзническом и взаимоприемлемом ключе», - заключила Захарова.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские и армянские власти ещё не обсуждали признание Конституционным судом Армении юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), сообщает «Свободная пресса».
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