Захарова заявила, что не ругалась в телеэфире

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова не подтвердила сообщения о нецензурном выражении в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

СМИ: в Британии продают дом Скрипалей в Солсбери

Она заявила в Telegram, что это был фейк. По словам дипломата, эта информация появилась в день пятилетия инцидента в Солсбери, а переделанная цитата взята из эфира программы «60 минут», которая вышла в эфир 13 марта 2018 года. Выпуск телепрограммы, о котором заявили СМИ, был посвящен ситуации вокруг Скрипалей.

Ранее Захарова заявила, что руководство Великобритании использовало инцидент, чтобы намеренно осложнить двусторонние отношения.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:Мид РФМария Захарова
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