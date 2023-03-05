Захарова заявила, что не ругалась в телеэфире
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова не подтвердила сообщения о нецензурном выражении в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
Она заявила в Telegram, что это был фейк. По словам дипломата, эта информация появилась в день пятилетия инцидента в Солсбери, а переделанная цитата взята из эфира программы «60 минут», которая вышла в эфир 13 марта 2018 года. Выпуск телепрограммы, о котором заявили СМИ, был посвящен ситуации вокруг Скрипалей.
Ранее Захарова заявила, что руководство Великобритании использовало инцидент, чтобы намеренно осложнить двусторонние отношения.
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