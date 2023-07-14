Захарова заявила, что иностранные ЧВК предлагают услуги по подготовке ВСУ

Она отметила, что наемники Запада в зоне конфликта на Украине являются законными целями России. Так, по данным МИД, британская Prevail Partners предоставляет спецслужбам Украины разведывательные сведения, в частности персональные данные иностранных и российских граждан.

Ранее, 12 июля, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что дополнительные силы и средства ВСУ перебросили на Купянское направление, а в дислоцированные на этом участке подразделения прибыли иностранные наемники. Тогда он отмечал, что большинство переброшенных зарубежных бойцов имеют узкую специализацию и входят в инженерно-саперные подразделения, сообщает «Радиоточка НСН».

