Захарова заявила, что иностранные ЧВК предлагают услуги по подготовке ВСУ
Иностранные частные военные компании (ЧВК) предлагают услуги по подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Восточной Европе. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что наемники Запада в зоне конфликта на Украине являются законными целями России. Так, по данным МИД, британская Prevail Partners предоставляет спецслужбам Украины разведывательные сведения, в частности персональные данные иностранных и российских граждан.
Ранее, 12 июля, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что дополнительные силы и средства ВСУ перебросили на Купянское направление, а в дислоцированные на этом участке подразделения прибыли иностранные наемники. Тогда он отмечал, что большинство переброшенных зарубежных бойцов имеют узкую специализацию и входят в инженерно-саперные подразделения, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Звоните сонному Джо»: Валуев оценил желание Усика возглавить Украину
- Bloomberg: в ЕС возникли разногласия из-за замороженных активов РФ
- Росстат сообщил об увеличении рождаемости
- Кабмин Украины собрался повысить цены на алкоголь до 71%
- Захарова заявила, что иностранные ЧВК предлагают услуги по подготовке ВСУ
- Захарова: военные поставки на Украину не приведут к миру
- Полковник Макгрегор: Путин раскрыл планы Польши по аннексии Львова
- China Times: США выкупят у Тайваня ракеты MIM-23 Hawk и отправят Украине
- Сербия приостановила весь экспорт вооружения на 30 дней
- Трамп обвинил Байдена в провоцировании третьей мировой войны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru