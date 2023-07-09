Захарова заявила, что Франция спонсирует нацистов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что Франция спонсирует нацистов.

Захарова назвала актом бессилия поставку кассетных боеприпасов Киеву

Так Захарова отреагировала на появившуюся информацию о том, что глава МИД Франции Катрин Колонна заявила о новых поставках военной поддержки Киеву.

«Де Голль в гробу перевернулся: его страна спонсирует нацистов», - написала дипломат.

Ранее Захарова раскритиковала ЮНЕСКО за реакцию на взрыв во Львове, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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