Захарова заявила, что Франция спонсирует нацистов

Роспотребнадзор: в Екатеринбурге зафиксировано 15 случаев менингококковой инфекции, из которых два — летальные

СМИ: Япония и НАТО приступили к финальной стадии согласования плана о сотрудничестве

Журова: МОК страхуется для того, чтобы россияне смогли пройти отбор на Олимпийские игры в Париже в 2024 году

СМИ: экс-футболист национальной сборной Испании Луис Суарес умер в возрасте 88 лет

МЧС: в Анапе продлили запрет на купание в море