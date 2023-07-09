Захарова заявила, что Франция спонсирует нацистов
9 июля 202314:35
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что Франция спонсирует нацистов.
Так Захарова отреагировала на появившуюся информацию о том, что глава МИД Франции Катрин Колонна заявила о новых поставках военной поддержки Киеву.
«Де Голль в гробу перевернулся: его страна спонсирует нацистов», - написала дипломат.
Ранее Захарова раскритиковала ЮНЕСКО за реакцию на взрыв во Львове, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru