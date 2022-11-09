Захарова заявила, что Америка «серьёзно расколота»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что результат промежуточных выборов в конгресс США демонстрирует, что Америка «серьёзно расколота», сообщает РИА Новости.

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По её словам, архаичная избирательная система США не гарантирует легитимности электорального процесса, а избиратели считают результаты выборов подтасованными.

«Нынешняя схватка за контроль над законодательной властью - ещё одно проявление глубокого гражданского конфликта и нарушения всех демократических процедур в преддверии борьбы за Белый дом в 2024 году», - заключила она.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что первые результаты выборов в конгресс США показывают, что поддержка курса Вашингтона в мире уменьшается, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФМария ЗахароваКонгресс СШАВыборы в США
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