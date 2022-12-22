Захарова высмеяла пост постпреда Украины в ООН с «новым флагом» Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла пост постпреда Украины в ООН Сергея Кислицы с флагом США в желто-голубых цветах.

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В своем Telegram-канале она заявила, что Кислица опубликовал «новый флаг Украины». Захарова отметила, что пост является свидетельством того, что «то о чем мы говорили много лет, а нам не верили, случилось».

Ранее Сергей Кислица разместил в соцсети изображение флага Соединенных Штатов в желто-голубых цветах. Публикацию дипломат сопроводил словами: «Они будут держаться вместе столько, сколько понадобится», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:РоссияСШАУкраина
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