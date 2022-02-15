Захарова высмеяла массовый отъезд украинских депутатов из страны

Также Захарова разместила снимок из зала рады, в котором присутствовали только 216 депутатов.

В Киеве нет никакой паники, несмотря на информацию СМИ об отъезде из Украины бизнесменов, сообщили ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» украинские политологи Руслан Бортник и Александр Охрименко.



