Захарова высмеяла массовый отъезд украинских депутатов из страны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале пошутила на тему массового отъезда украинских депутатов из страны.

«Половина депутатов, не жалея своих жизней, выдвинулась на защиту Украины в Европу», - написала она.

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Также Захарова разместила снимок из зала рады, в котором присутствовали только 216 депутатов.

В Киеве нет никакой паники, несмотря на информацию СМИ об отъезде из Украины бизнесменов, сообщили ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» украинские политологи Руслан Бортник и Александр Охрименко.


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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаМИД РФМария Захарова
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