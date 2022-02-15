Захарова высмеяла массовый отъезд украинских депутатов из страны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале пошутила на тему массового отъезда украинских депутатов из страны.
«Половина депутатов, не жалея своих жизней, выдвинулась на защиту Украины в Европу», - написала она.
Также Захарова разместила снимок из зала рады, в котором присутствовали только 216 депутатов.
В Киеве нет никакой паники, несмотря на информацию СМИ об отъезде из Украины бизнесменов, сообщили ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» украинские политологи Руслан Бортник и Александр Охрименко.
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