Захарова высмеяла идею о создании армии Евросоюза
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инициативу о создании общеевропейской армии.
Соответствующее предложение выдвинул министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Захарова полагает, что Рима для начала стоило бы научиться защищать свои границы от мигрантов.
«До формирования единой армии хорошо бы понять, на каком топливе она будет ездить и летать», - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее Таяни заявил, что задачей армии ЕС должно стать поддержание мира и предотвращение конфликтов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru