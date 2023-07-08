Захарова высказалась о состоянии Украины
Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала текущее состояние Украины после обнародования министром обороны страны Алексей Резников принципов использования кассетных боеприпасов, которые получит от Запада.
В числе пяти принципов использования западных кассетных боеприпасов Киев также назвал «строгий учёт» и «отчёт».
«Кому он это рассказывает? Учёт и отчёт - это не про Украину при нынешнем киевском режиме», - считает Мария Захарова.
Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа порталу Lenta.ru заявил, что Российско-украинское противостояние может усугубиться и затянуться, если США отправят Украине запрещенные к использованию кассетные боеприпасы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru