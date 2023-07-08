Захарова высказалась о состоянии Украины

В числе пяти принципов использования западных кассетных боеприпасов Киев также назвал «строгий учёт» и «отчёт».



«Кому он это рассказывает? Учёт и отчёт - это не про Украину при нынешнем киевском режиме», - считает Мария Захарова.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа порталу Lenta.ru заявил, что Российско-украинское противостояние может усугубиться и затянуться, если США отправят Украине запрещенные к использованию кассетные боеприпасы.

