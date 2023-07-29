Захарова: В США будут травить поддержавшего диалог с Россией Кеннеди-младшего

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший может подвергнуться травле из-за желания вести диалог на высоком уровне с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Кеннеди-младший призвал наладить диалог на высоком уровне с Россией

Ранее Кеннеди-младший призвал США наладить контакты на высоком уровне с Россией, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Как отметила Захарова, все, кто высказывается не в пользу американского истеблишмента, подвергаются критике.

«Думаю, сейчас будет включена колоссальная машина ненависти и травли, "отмены", как они любят, потому что это полностью идет вразрез с тем, что они декларируют на протяжении последних лет», — считает дипломат.

Захарова указала, что Москва не блокировала отношений с США и готова их развивать, так как «равноправные и взаимовыгодные отношения лучше, нежели холодные или горячие войны». Однако, по мнению дипломата, в Вашингтоне доминирует логика «исключительности», диктата и навязывания своего мнения.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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