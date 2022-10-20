Захарова: в отношениях Москвы и Пекина нет иерархии
В отношениях Москвы и Пекина нет иерархии - такое взаимодействие позволяет России и Китаю двигаться вперед и реализовывать амбициозные проекты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью газете «Аргументы и факты».
По её словам, Россия и Китай — это крупные государства с самобытной историей и самостоятельностью в определении собственных путей развития.
Подлинный суверенитет, как подчеркнула дипломат, входит в базовые ценности для обоих государств.
«Ни мы, ни китайские друзья не готовы играть роль "подчиненного" в международных отношениях, равно как и не планируем навязывать свою логику развития другим странам», - отметила Захарова.
Стратегическая связка России и Китая укрепляется с опорой на эту основу, добавила она.
Ранее Россия, Иран и Китай проведут совместные учения в Индийском океане, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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