Захарова: в отношениях Москвы и Пекина нет иерархии

В отношениях Москвы и Пекина нет иерархии - такое взаимодействие позволяет России и Китаю двигаться вперед и реализовывать амбициозные проекты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью газете «Аргументы и факты».

По её словам, Россия и Китай — это крупные государства с самобытной историей и самостоятельностью в определении собственных путей развития.

Подлинный суверенитет, как подчеркнула дипломат, входит в базовые ценности для обоих государств.