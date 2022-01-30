Захарова: Украинская дипломатия больше похожа на сетевой маркетинг
Дипломатия Украины больше похожа на сетевой маркетинг или финансовую пирамиду, сообщила в Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Таким она прокомментировала заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о «сетевой» украинской дипломатии, которая призвана противостоять российской «агрессии». «Сетевой маркетинг по-киевскирежимному, с уставным капиталом в виде национальных интересов», — написала дипломат.
Напомним, Кулеба считает, что сетевая дипломатия с центром в Киеве сменила «челночную дипломатию» эпохи «холодной войны».
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