Захарова: Украинская дипломатия больше похожа на сетевой маркетинг

Дипломатия Украины больше похожа на сетевой маркетинг или финансовую пирамиду, сообщила в Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Кулеба раскрыл новую стратегию «противодействия России»

Таким она прокомментировала заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о «сетевой» украинской дипломатии, которая призвана противостоять российской «агрессии». «Сетевой маркетинг по-киевскирежимному, с уставным капиталом в виде национальных интересов», — написала дипломат.

Напомним, Кулеба считает, что сетевая дипломатия с центром в Киеве сменила «челночную дипломатию» эпохи «холодной войны».

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:УкраинаМИД РФМария Захарова
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