Захарова: тема мирного договора с Японией закрыта
Тема возможности заключения мирного договора с Японией остается закрытой для России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
По её словам, в Москве теперь внимательнейшем образом будут отслеживать планы Токио по размещению на островах американских гиперзвуковых ракет.
«Размещение данного вооружения в Японии изменит ситуацию с безопасностью в регионе и повлияет на стратегическую стабильность в мире», - подчеркнула дипломат.
Ранее, как сообщала НСН, в МИД Японии заявили о нацеленности на мирный договор с Россией.
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