Захарова: тема мирного договора с Японией закрыта

Тема возможности заключения мирного договора с Японией остается закрытой для России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Будет хуже»: Экс-посол в Японии о невозможности мирного договора по Курилам

По её словам, в Москве теперь внимательнейшем образом будут отслеживать планы Токио по размещению на островах американских гиперзвуковых ракет.

«Размещение данного вооружения в Японии изменит ситуацию с безопасностью в регионе и повлияет на стратегическую стабильность в мире», - подчеркнула дипломат.

Ранее, как сообщала НСН, в МИД Японии заявили о нацеленности на мирный договор с Россией.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАГиперзвуковое ОружиеМирный ДоговорЯпонияМария Захарова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры