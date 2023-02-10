Захарова: тема мирного договора с Японией закрыта

По её словам, в Москве теперь внимательнейшем образом будут отслеживать планы Токио по размещению на островах американских гиперзвуковых ракет.

«Размещение данного вооружения в Японии изменит ситуацию с безопасностью в регионе и повлияет на стратегическую стабильность в мире», - подчеркнула дипломат.

Ранее, как сообщала НСН, в МИД Японии заявили о нацеленности на мирный договор с Россией.

