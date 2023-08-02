Захарова: США лезут «из змеиной кожи» из-за зерновой сделки

Российская часть зерновой сделки не работала из-за козней американских властей, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову.

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Так она отреагировала на заявление постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд о том, что обещания Вашингтона содействовать экспорту российских удобрений больше не действуют.

Как считает российский дипломат, Томас-Гринфилд делает вид, что США «из кожи вон лезли» в попытках способствовать экспорту российской сельхозпродукции и удобрений в рамках зерновой сделки. Закарова указала, что получилось наоборот – американские власти делали так, «чтобы нуждающиеся страны ничего не получали из России».

Ранее в США заявили о готовности России к обсуждению зерновой сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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