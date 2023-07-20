Захарова: создание фонда для поддержки ВСУ – это инвестирование ЕС в затягивание конфликта

По её словам, создание такой структуры безрассудно. Дипломат подчеркнула, что ровно также в Евросоюзе не задумываются, куда затем пойдет оружие, которое уже сейчас массово попадает на черный рынок.

«Многие из поставок оседают в руках перекупщиков и становятся нелегальным товаром», - добавила Захарова.

Ранее стало известно, что Евросоюз планирует создать спецфонд в размере €20 млрд для покрытия расходов на ВСУ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

