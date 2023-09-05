Захарова сообщила о демарше посольства России в Швеции и Германии

Российские посольства в Германии и Швеции предприняли демарш, поскольку организации в этих государствах намерены производить оружие для дальнейшей отправки на Украину. Об этом в ходе брифинга, доступного на YouTube, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Она отметила, что если планы Берлина и Стокгольма будут реализованы, Россия будет вынуждена купировать угрозы собственной безопасности.

Захарова добавила, что российское правительство надеется на то, что в Швеции и Германии сделают правильные выводы из произошедшего.

Ранее уволенный сегодня со своего поста министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что с февраля 2022 года Украина получила от западных стран военную помощь на сумму $100 млрд. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:Российское ПосольствоГерманияШвецияМария Захарова

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