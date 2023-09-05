Захарова сообщила о демарше посольства России в Швеции и Германии

Она отметила, что если планы Берлина и Стокгольма будут реализованы, Россия будет вынуждена купировать угрозы собственной безопасности.

Захарова добавила, что российское правительство надеется на то, что в Швеции и Германии сделают правильные выводы из произошедшего.

Ранее уволенный сегодня со своего поста министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что с февраля 2022 года Украина получила от западных стран военную помощь на сумму $100 млрд. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

