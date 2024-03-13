Захарова: СМИ постоянно бы показывали Байдена, желая создать плохой образ США

Если бы СМИ хотели создать негативный образ США, то показывали бы выступления американского лидера Джо Байдена круглосуточно, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.

Дипломат отреагировала на доклад главы Южного командования Вооруженных сил США Лоры Ричардсон. Из него следует, что якобы российские телеканалы RT и Sputnik Mundo, работающие в Латинской Америке, создают негативный образ США и подрывают интересы страны в регионе.

Как отметила Захарова, если бы российские или другие СМИ хотели бы создать негативный образ Вашингтона, они бы не стали тратиться ни на репортажи, ни на документалистику, а круглосуточно крутили выступления Байдена.

Ранее Байден заявил, что Вашингтону не стоило лезть на Украину. Глава государства в очередной раз перепутал ее с Ираком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

