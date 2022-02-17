Захарова: Россия больше не будет рассматривать заявления Столтенберга всерьез

По её словам, сейчас стало непонятно, кто же Столтенберг на самом деле: генсек НАТО или банкир. В связи с этим, Москва не будет рассматривать заявления этого человека в качестве серьезных аргументов. При этом дипломат выразила надежду на продолжение конструктивного диалога с США и НАТО по гарантиям безопасности.

Официальный представитель МИД России заявила, что Москва готова к диалогу по гарантиям безопасности, но бесконечные переговоры не в интересах России.

Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что разглашение ответа США и НАТО по гарантиям безопасности было сделано специально, чтобы подготовить партнеров или заранее показать, по каким пунктам договоров точно будет отрицательный ответ.

