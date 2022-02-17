Захарова: Россия больше не будет рассматривать заявления Столтенберга всерьез
Российские власти не рассматривают высказывания генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, которого назначили на пост главы Центробанка Норвегии, в качестве серьезных аргументов, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление офооциального представителя Министерства иностранных дел РФ Марию Захарову.
По её словам, сейчас стало непонятно, кто же Столтенберг на самом деле: генсек НАТО или банкир. В связи с этим, Москва не будет рассматривать заявления этого человека в качестве серьезных аргументов. При этом дипломат выразила надежду на продолжение конструктивного диалога с США и НАТО по гарантиям безопасности.
Официальный представитель МИД России заявила, что Москва готова к диалогу по гарантиям безопасности, но бесконечные переговоры не в интересах России.
Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что разглашение ответа США и НАТО по гарантиям безопасности было сделано специально, чтобы подготовить партнеров или заранее показать, по каким пунктам договоров точно будет отрицательный ответ.
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