Захарова: РФ ценит усилия Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине
Москва высоко ценит сбалансированную линию Ватикана по конфликту на Украине и усилия Папы Римского Франциска, которые направлены на достижение мирного решения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью агентству ANSA.
При этом она отметила, что усилия по урегулированию конфликта открыто отвергаются киевским режимом. Кроме того, по словам Захаровой, на сегодняшний день двусторонние связи между Россией и Италией разрушены. Однако она указала, что рано или поздно итальянское руководство осознает необходимость восстановления этих связей.
Ранее президент Венгрии Каталин Новак в интервью газете Il Messagger заявила о грядущих переменах в области урегулирования конфликта на Украине. Она считает, что миссия посланника Папы Римского по урегулированию украинского конфликта кардинала Маттео Дзуппи должна сработать, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru