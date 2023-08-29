Захарова: РФ ценит усилия Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине

При этом она отметила, что усилия по урегулированию конфликта открыто отвергаются киевским режимом. Кроме того, по словам Захаровой, на сегодняшний день двусторонние связи между Россией и Италией разрушены. Однако она указала, что рано или поздно итальянское руководство осознает необходимость восстановления этих связей.

Ранее президент Венгрии Каталин Новак в интервью газете Il Messagger заявила о грядущих переменах в области урегулирования конфликта на Украине. Она считает, что миссия посланника Папы Римского по урегулированию украинского конфликта кардинала Маттео Дзуппи должна сработать, сообщает «Радиоточка НСН».

