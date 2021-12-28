Захарова: РФ не намерена возвращаться к «железному занавесу» с Западом

Захарова отметила, что неизвестно планируют ли это делать западные партнеры.

В настоящее время отношения РФ и Запада осложняются из-за ситуации вокруг Украины. Запад беспокоит увеличение числа российских войск у границ с Украиной, российские власти, в свою очередь, выражают тревогу о продвижении НАТО на восток.