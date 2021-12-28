Захарова: РФ не намерена возвращаться к «железному занавесу» с Западом
28 декабря 202120:15
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия не намерена возвращаться к «железному занавесу» в отношениях с Западом, передает RT.
Захарова отметила, что неизвестно планируют ли это делать западные партнеры.
В настоящее время отношения РФ и Запада осложняются из-за ситуации вокруг Украины. Запад беспокоит увеличение числа российских войск у границ с Украиной, российские власти, в свою очередь, выражают тревогу о продвижении НАТО на восток.
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28 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru