Захарова: РФ не намерена возвращаться к «железному занавесу» с Западом

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия не намерена возвращаться к «железному занавесу» в отношениях с Западом, передает RT.

Захарова назвала Украину кузницей боевиков-неонацистов

Захарова отметила, что неизвестно планируют ли это делать западные партнеры.

В настоящее время отношения РФ и Запада осложняются из-за ситуации вокруг Украины. Запад беспокоит увеличение числа российских войск у границ с Украиной, российские власти, в свою очередь, выражают тревогу о продвижении НАТО на восток.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФМария Захарова
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