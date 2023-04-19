Захарова: Разговор с послами США, Британии и Канады прошел жестко
Разговор с послами США, Великобритании и Канады, вызванными накануне в МИД РФ, прошел в жесткой тональности, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио «Sputnik».
«Им было все объяснено, причем так в жесткой тональности, без какого-то, знаете, желания, что-то смягчить», - отметила она.
18 апреля в российский МИД вызвали послов США, Британии и Канады из-за грубого вмешательства в дела России. Уточняется, что также причиной вызова послов стала деятельность, не соответствующая дипстатусу. Послу США был заявлен решительный протест из-за высказываний в поддержку оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом). В МИД указали, что призывы отменить приговор политику являются вмешательством во внутренние дела РФ.
Накануне временного поверенного в делах Франции в РФ Джея Дармадикари вызвали в МИД России после публикации фейков о событиях на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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