Захарова раскритиковала позицию Госдепа в отношении УПЦ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на позицию США по ситуации с захватом храмов Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине. Дипломат поделилась мнением в своем Telegram-канале.
Ранее замглавы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что «не видел» сообщений о захвате храмов и не может прокомментировать инциденты, однако «готов к этому вернуться потом».
Захарова удивилась «принципиальности» Госдепа, который «не видит, не слышит, не замечает» происходящее, пишет РИА ФАН.
«Так еще суметь надо. Месяцами держаться, сохраняя свежесть удивления: "Захват [Киево-Печерской] Лавры? Где это? Гонения на УПЦ? Что вы говорите? Нарушение прав человека и религиозных свобод на Украине? Не слышали"», — подчеркнула дипломат.
Ранее глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал неадекватной реакцию международного сообщества на события вокруг Киево-Печерской лавры и выселение монахов из обители, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru