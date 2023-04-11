Захарова раскритиковала позицию Госдепа в отношении УПЦ

Ранее замглавы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что «не видел» сообщений о захвате храмов и не может прокомментировать инциденты, однако «готов к этому вернуться потом».

Захарова удивилась «принципиальности» Госдепа, который «не видит, не слышит, не замечает» происходящее, пишет РИА ФАН.

«Так еще суметь надо. Месяцами держаться, сохраняя свежесть удивления: "Захват [Киево-Печерской] Лавры? Где это? Гонения на УПЦ? Что вы говорите? Нарушение прав человека и религиозных свобод на Украине? Не слышали"», — подчеркнула дипломат.

Ранее глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал неадекватной реакцию международного сообщества на события вокруг Киево-Печерской лавры и выселение монахов из обители, напоминает телеканал «360».

