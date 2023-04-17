Захарова раскритиковала Чехию за передачу Украине марокканских танков
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что чешские власти «не стесняются нарушать базовые нормы международного права», сообщает РИА Новости.
Комментируя передачу Украине марокканских танков, которые находились в Чехии на модернизации, она назвала это «вопиющим случаем враждебного антироссийского курса» и «захватом чужой собственности».
Захарова пояснила, что речь идёт о 130 танках Т-72Б, которые Королевство Марокко купило у Белоруссии, из них 74 боевых машины «были фактически экспроприирована чешской стороной для последующей переправки в зону боевых действий на Украине».
«С прискорбием наблюдаем, что повторяется печальный опыт Второй мировой войны, когда чешские предприятия, являясь частью военно-промышленного комплекса фашистской Германии, неустанно снабжали Третий Рейх вооружениями для войны против СССР», — заключила она.
Ранее алжирский портал Menadefense сообщил, что власти Марокко согласились передать Украине партию танков Т-72Б, прошедших модернизацию в Чехии, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru