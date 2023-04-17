Захарова раскритиковала Чехию за передачу Украине марокканских танков

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что чешские власти «не стесняются нарушать базовые нормы международного права», сообщает РИА Новости.

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Комментируя передачу Украине марокканских танков, которые находились в Чехии на модернизации, она назвала это «вопиющим случаем враждебного антироссийского курса» и «захватом чужой собственности».

Захарова пояснила, что речь идёт о 130 танках Т-72Б, которые Королевство Марокко купило у Белоруссии, из них 74 боевых машины «были фактически экспроприирована чешской стороной для последующей переправки в зону боевых действий на Украине».

«С прискорбием наблюдаем, что повторяется печальный опыт Второй мировой войны, когда чешские предприятия, являясь частью военно-промышленного комплекса фашистской Германии, неустанно снабжали Третий Рейх вооружениями для войны против СССР», — заключила она.

Ранее алжирский портал Menadefense сообщил, что власти Марокко согласились передать Украине партию танков Т-72Б, прошедших модернизацию в Чехии, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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