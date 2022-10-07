Захарова призвала Запад дать оценку призыва Зеленского о «превентивном ударе» по РФ

Накануне Зеленский заявил, что НАТО должно нанести превентивный удар с целью «исключить возможность применения Россией ядерного оружия». Этот призыв он озвучил в ходе выступления по видеосвязи в аналитическом центре Австралии.

Захарова призвала Париж и другие западные столицы высказаться по этому поводу. Сама она назвала высказывание Зеленского бездумным и безответственным.

