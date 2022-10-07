Захарова призвала Запад дать оценку призыва Зеленского о «превентивном ударе» по РФ

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала западных лидеров дать оценку призыву украинского лидера о «превентивном ударе» по РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский объяснил, что имел в виду под «превентивными ударами» по РФ

Накануне Зеленский заявил, что НАТО должно нанести превентивный удар с целью «исключить возможность применения Россией ядерного оружия». Этот призыв он озвучил в ходе выступления по видеосвязи в аналитическом центре Австралии.

Захарова призвала Париж и другие западные столицы высказаться по этому поводу. Сама она назвала высказывание Зеленского бездумным и безответственным.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийМария Захарова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры