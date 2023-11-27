Захарова призвала не воспринимать всерьез заявления Киева о репарациях
Заявления официальных лиц Украины о репарациях от России не стоит воспринимать всерьез, сказала в комментарии телеканалу «Известия» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат полагает, что власти Украины находятся в состоянии агонии. По ее словам, поддержка Запада подталкивает Киев к пропасти.
«Слушать или тем более анализировать скрупулезно каждое заявление, которое делает тот или иной политический деятель на Украине, не нужно», - подчеркнула Захарова.
Замглавы Министерства юстиции Украины Ирина Мудра заявила, что Киев не пойдет на заключение мирного соглашения без обязательства Москвы выплачивать репарации, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru