Захарова призвала не воспринимать всерьез заявления Киева о репарациях

Заявления официальных лиц Украины о репарациях от России не стоит воспринимать всерьез, сказала в комментарии телеканалу «Известия» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Косачев: «Формула мира» Украины говорит о ее неготовности к переговорам

Дипломат полагает, что власти Украины находятся в состоянии агонии. По ее словам, поддержка Запада подталкивает Киев к пропасти.

«Слушать или тем более анализировать скрупулезно каждое заявление, которое делает тот или иной политический деятель на Украине, не нужно», - подчеркнула Захарова.

Замглавы Министерства юстиции Украины Ирина Мудра заявила, что Киев не пойдет на заключение мирного соглашения без обязательства Москвы выплачивать репарации, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:УкраинаМария ЗахароваМИД РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры