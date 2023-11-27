Дипломат полагает, что власти Украины находятся в состоянии агонии. По ее словам, поддержка Запада подталкивает Киев к пропасти.

«Слушать или тем более анализировать скрупулезно каждое заявление, которое делает тот или иной политический деятель на Украине, не нужно», - подчеркнула Захарова.

Замглавы Министерства юстиции Украины Ирина Мудра заявила, что Киев не пойдет на заключение мирного соглашения без обязательства Москвы выплачивать репарации, напоминает «Радиоточка НСН».

