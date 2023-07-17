Захарова предложила Западу скинуться на ремонт аммиакопровода
Западные страны могут принять участие в восстановлении аммиакопровода «Тольятти - Одесса». Об этом в эфире «Соловьев Live» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она поставила продление зерновой сделки в зависимость от восстановления аммиакопровода. Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что Запад в состоянии выделить деньги.
«Они могут скинуться и восстановить аммиакопровод», - сказала Захарова.
Действие зерновой сделки прекращено 18 июля. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Москва может продлить соглашение, если будут выполнены данные ей обещания.
Взрыв аммиакопровода произошел 6 июня. Российская часть оказалась отсечена от украинской, передает «Радиоточка НСН».
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