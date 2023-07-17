Захарова предложила Западу скинуться на ремонт аммиакопровода

Западные страны могут принять участие в восстановлении аммиакопровода «Тольятти - Одесса». Об этом в эфире «Соловьев Live» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

МИД РФ: На ремонт аммиакопровода «Тольятти-Одесса» потребуется от одного до трех месяцев

Она поставила продление зерновой сделки в зависимость от восстановления аммиакопровода. Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что Запад в состоянии выделить деньги.

«Они могут скинуться и восстановить аммиакопровод», - сказала Захарова.

Действие зерновой сделки прекращено 18 июля. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Москва может продлить соглашение, если будут выполнены данные ей обещания.

Взрыв аммиакопровода произошел 6 июня. Российская часть оказалась отсечена от украинской, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападМария ЗахароваМИД РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры