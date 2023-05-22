Захарова предложила потребовать половину Польши за подвиг Сусанина

Накануне Мулярчик заявил, что польский институт военных дел уже работает над составлением доклада об ущербе от действий СССР во время и после Второй мировой войны. Замглавы польского МИД отметил, что должны быть задокументированы «эксплуатация польского государства, неблагоприятные угольные контракты» и многое другое.



Представитель российского МИД напомнила о вкладе Советского союза в освобождение Варшавы от нацистов и восстановление польского государства после Второй мировой войны.

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что Польша – это «бесконечно враждебное» для России образование. Политик напомнил, что Варшава уже потребовала от Германии репараций за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны. По мнению Медведева, в дальнейшем польские власти предъявят Франции и ФРГ счет за «сдерживание России», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

