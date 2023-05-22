Захарова предложила потребовать половину Польши за подвиг Сусанина
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ответ на заявление замглавы польского МИД Аркадиуша Мулярчика о начале подсчетов ущерба от действий СССР во время и после Второй мировой войны предложила потребовать половину Польши за подвиг Сусанина.
Накануне Мулярчик заявил, что польский институт военных дел уже работает над составлением доклада об ущербе от действий СССР во время и после Второй мировой войны. Замглавы польского МИД отметил, что должны быть задокументированы «эксплуатация польского государства, неблагоприятные угольные контракты» и многое другое.
Представитель российского МИД напомнила о вкладе Советского союза в освобождение Варшавы от нацистов и восстановление польского государства после Второй мировой войны.
Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что Польша – это «бесконечно враждебное» для России образование. Политик напомнил, что Варшава уже потребовала от Германии репараций за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны. По мнению Медведева, в дальнейшем польские власти предъявят Франции и ФРГ счет за «сдерживание России», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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